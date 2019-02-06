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Kanserin baş sebebi sigara

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op.

Dr. Köksal Yurda Eken, sigaranın akciğer kanserinin en büyük sebebi olduğunu söyledi.


Akciğer kanserinde erken teşhis ile yüz güldürücü neticeler alındığını belirten Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Dr. Köksal Yurda Eken, “Ancak en önemlisi bu hastalığa yakalanmamaktır. Yapacağımız, tütün ürünlerinden uzak durmaktır. Nargilesinden piposuna, purosundan sigarasına kadar bütün tütün ürünleri akciğer kanserine davetiye çıkarmaktadır. Akciğer kanserine yakalanmış birinin ise korkmasına gerek yoktur. Artık uygun şartlarda ve cerrahi müdahalelerle hastalıktan tamamen kurtulmamız mümkündür. Halk arasındaki kansere bıçak değerse çoğalır gibi kulaktan dolma bilgiler doğru değildir” dedi.


Kansere yakalanmadan tedbir alınması gerektiğini belirten Eken, “Eğer bir ayı geçen öksürüğümüz var ise, balgam ile birlikte kan geliyorsa, kilo kaybı ve sırt, kol, bacak gibi uzuvlarda ağrı varsa bir göğüs cerrahisi uzmanına başvurup ayrıntılı bir muayene olmamız gerekmektedir. Ayrıca ek olarak psikoterapi düşünülmelidir” şeklinde konuştu.

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