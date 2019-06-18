Kanserle mücadele okulu

Medicana Bursa Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen okulun ilk konusu, 'kanser tedavisinde radyasyon onkolojisinin yeri ve önemi' oldu. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Engin, sorulara cevap verdi. Ardından hastalar tarafından en çok merak edilen konulardan biri olan kemoterapi ve radyoterapi döneminde beslenmede dikkat edilecekler oldu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gönül Tuba Ciğerli, konuyla ilgili gereken bilgileri paylaştı. Kanser psikolojisi ile ilgili ise Psikolog Ali Demirel merak edilenleri cevaplandırdı.