Kanserle savaşta radyoterapinin önemi

Kemal Ekici, radyoterapi ya da radyasyon onkolojisi olarak bilinen yöntemle kanser tedavilerinde çok iyi sonuçlar alabildiklerini söyledi.

Kanserli hücreyi yok ederken sağlıklı hücrelerin korunmasını hedefleyen radyasyon onkolojisi (radyoterapi) yönteminin kullanılma sıklığının artması, iyileşen hasta sayısını da artırıyor. Kanser hastalarının tedavisinde cerrahi müdahalenin, kemoterapi (ilaçla tedavi) ve radyoterapinin ağırlıklı olarak kullanıldığını kaydeden VM Medical Park Bursa Hastanesi Kemal Ekici, “Radyoterapi, kanser hastalıklarının yanı sıra bazı hastalıklarda da kullanılabiliyor. Hastalar, en çok radyasyonun tedavide nasıl kullanıldığını merak ediyor. Bu yöntemle, sürekli bölünebilen kanser hücrelerini öldürmek için iyonize radyasyonu kanserli bölgeye yönlendirerek hastaları tedavi ediyoruz. Çok iyi sonuçlar almak, hem hastalar ve yakınlarını, hem de bizleri çok memnun ediyor” diye konuştu.

Hem hastalar, hem de çalışanlar için radyasyon tehdidini önlemek için gereken tedbirlerin alındığını belirten Uzm. Dr. Ekici, şunları söyledi:

"Radyoterapi uygulamasının yapıldığı bina, bu sisteme göre inşa edilir. Radyasyon, sadece hasta içeride yatarken tedavi bölgesine yönlendirilir. Bu alanda eğitim alan personelin vücut değerleri de özel değerlerle ölçülmektedir. Günümüzde kanser hastalarının yüzde 60-70'inde radyoterapi kullanılıyor. Radyoterapiyi iki şekilde kullanıyoruz. Küratif dediğimiz tamamen tedavi edici şekilde veya palyatif dediğimiz semptomlarını giderici olarak kullanabiliyoruz. Biz bu tedaviyi değişik kombinasyonlarda da kullanabiliyoruz. ‘Radyoterapi, şu tümörde çok etkilidir' demek yerine hastanın aldığı tedavilerin hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bugün radyoterapi, bütün kanser türlerinde uygulanabilmektedir. Hastalarımıza daha kaliteli hayat yaşatmak için yan etki bırakmamamız da gerekiyor. Buna da azami dikkat şart. Dolayısıyla radyoterapi, kanser hastalarında daha etkin tedavi ile daha konforlu bir hayat sağlayabilmektedir."