Kanserli çocuklar için stant kurdular

Kanser hastalarına umut olmak hedefiyle Medicana Bursa Hastanesi, LSV Dükkân ürünlerinden oluşan hediyeleri hastane ana girişinde kurulan stantta ziyaretçilerle buluşturdu. Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Demirkaya, ‘'Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri içinde olmak bizi gururlandırıyor. 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanserleri günü sebebiyle gerçekleştirilen stanttan alınan her ürün kanser hastaları çocuklarımız için desteğe dönüşüyor ve umutları güçlendiriyor. Bugün çocukluk çağı lösemilerinin ve kanserlerinin tedavisi eskiye oranla çok daha başarılı ve yüz güldürücü. Çocukluk çağı kanserleri, erişkin kanserlerinden, türleri, belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleri bakımından bazı farklılıklar gösteriyor. Tüm kanserlerde erken teşhis önem taşıyor. Erken teşhiste ebeveynler ve sağlık çalışanlarına büyük görevler düşüyor. Farkındalığın artırılmasında bu günlerde yapılan faaliyetlerin önemi çok fazla. Hastalarımız ile bu mücadelede birlikteyiz'' dedi.