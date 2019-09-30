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Kantinden poğaça yiyen 9 öğrenci zehirlendi

Bursa’da bir lisede eğitim gören 9 öğrenci sabah kantinden aldıkları sosisli poğaçalardan zehirlendi.

Bursa'da bir lisede eğitim gören 9 öğrenci sabah kantinden aldıkları sosisli poğaçalardan zehirlendi. Öğrenciler hastanelere sevk edilirken polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.


Olay merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kahvaltı yapmak için kantinden poğaça yiyen 9 öğrenci yedikleri poğaçalardan zehirlendi. Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan öğrenciler okula gelen ambulanslar aracılığıyla en yakın hastanelere sevk edildi. Olaydan sonra okula gelen polis ekipleri konuyla ilgili tahkikat başlatırken okulda eğitim kısa süre sonra kaldığı yerden devam etti.


Hastanelere sevk edilen 9 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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