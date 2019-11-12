Kanunî'nin sanatı Osmangazi'de yaşatılıyor

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u fethinden sonra ortaya çıkan ve iyi bir kazaziye ustası olduğu bilinen Kanunî Sultan Süleyman'ın da gözde sanatlarından biri olan gümüş kazâz örücülüğü, OSMEK ile geleceğe taşınıyor. Kadınların büyük ilgi gösterdiği kursta sürgü tekniği, top örgüsü tekniği, balık sırtı tekniği ve ajur tekniğinin incelikleri öğretiliyor. Kursiyerlerin elinde titizlikle işlenen 24 ayar altın ile bin ayar saf gümüş; kolye, yüzük ve bilekliğe dönüşüyor.

Unutulmaya yüz tutmuş gümüş kazâz örücülüğünü yaşatmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren kurs hocası Mine Saman, “Lidyalılar'dan kalma 3 bin 200 yıllık bir sanat olan gümüş kazâzın en iyi ustasının Kanunî Sultan Süleyman olduğu bilinmektedir. Gümüş kazâz örücülüğü ülkemizde Trabzon ili ve çevresinde hâlâ devam ettiriliyor. İlk olarak 2017 yılında eğitime başladığımız kursumuza ilgi her yıl katlanarak artıyor. Kuyumcularda gördüğümüz Trabzon ile ilgili bütün setleri burada yapabiliyoruz. Özellikle evde oturan kadınlarımız bu sanatı öğrenip, hem gelirlerine katkı sağlıyor hem de kendilerine terapi uyguluyor. Aynı zamanda çalışmalarını başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını alıyor. Seyyid Usûl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz kursumuza herkesi davet ediyorum” dedi.