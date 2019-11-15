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Kanyonda nefes kesen arama kurtarma eğitimi

Bursa’da AFAD tarafından verilen doğada arama kurtarma eğitimi nefesleri kesti.

Bursa'da AFAD tarafından verilen doğada arama kurtarma eğitimi nefesleri kesti.


Bursa'da AFAD koordinasyonunda yürütülen doğada arama kurtarma eğitimi 8 farklı bölgeden 64 kursiyerin katılımı ile ANDA Kardeşe Vefa Arama Kurtarma Ekiplerine uygulamalı olarak veriliyor.


Eğitim Gürsu ilçesi Ericek Kayalıkları ve Narlıdere Kanyonu'nda açık arazi şartlarında ve uygulamalı olarak gerçekleşiyor. Eğitimler 14 AFAD DAK eğitmeni gözetiminde doğada arama kurtarmada kullanılan teknik malzemeler bilgisi, malzemeyi doğru kullanım, kayada emniyet noktaları oluşturma, kayada ipli tırmanış, yüksek noktalardan ipli iniş yöntemleri konularında gerçekleşti. Bu temel eğitimden başarılı olan kursiyerler bir sonraki eğitime katılmaya hak kazandı.

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