İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapaklar açıldı, susuz kalan balıklar ölmeye başladı

Bursa’da Boğazköy barajındaki suların çekilmesiyle birlikte çok sayıda balık telef oldu.

Bursa'da Boğazköy barajındaki suların çekilmesiyle birlikte çok sayıda balık telef oldu.


Her yıl bu aylarda Boğazköy barajında elektrik üretimi durdurularak barajın kapakları açılıp su tarım alanları için kullanıyor. Suların aninden çekilmesiyle balık ölümleri de yaşanıyor. Su seviyesinin düşmesiyle çok sayıda balık öldü. Ölen balıklar kıyılara vurdu. Balık ölümlerinin suların azalması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.