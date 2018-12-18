Kapalı pazar yerleri Yıldırım'a değer katıyor

Vatandaş memnuniyetini ön planda tutan Yıldırım Belediyesi, ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden kapalı pazar yerleriyle takdir topluyor. Geride kalan dört buçuk yılda Yiğitler, Temenyeri veZümrütevler mahallelerine kapalı pazar alanları kazandıran Yıldırım Belediyesi, Güllük-Mimarsinan kapalı pazar yerinde yüzde 98,Piremir'de yüzde 70, Millet Mahallesi'ndeki pazar yerinde ise yüzde 5'lik seviyeye ulaştı. Pazar kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet verecek tesislerin bünyelerinde, sosyal tesis, ticaret alanları, satış birimleri, teknik birimler, çay ocağı, zabıta güvenlik noktası, bebek bakım odası, abdesthane, engelli tuvaletleri, asansör ve mescit gibi birimler bulunacak.

Yıldırım'ı ancak vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vererek ideal ve yaşanabilir bir şehir konumuna getirebileceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Pazar alanları, en az yeşil alanlar, parklar, ticarî alanlar ve spor alanları kadar şehrin bütünlüğünü sağlayan önemli mekanlar. Biz de bu düşünce ile pazar yerlerini cadde ve sokaklardan daha modern alanlara taşıyoruz. Vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın daha iyi şartlarda alışveriş yapmalarını sağlamak maksadıyla ilçemize yeni kapalı pazar yerleri kazandırıyoruz. Mahallelerimizin yapısına ve ihtiyacına göre planladığımız otoparktan sosyal ve spor alanlarına, tarihî mirastan kültür sanata ve eğitime kadar hayatın her alanındaki yatırımlarımız devam ediyor” diye konuştu.