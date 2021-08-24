İhlas Haber Ajansı

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Kapalıçarşı'da altınları böyle çaldılar

Bursa’da Kapalıçarşı’da meydana gelen altın hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da Kapalıçarşı'da meydana gelen altın hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz gün tarihî Kapalıçarşı'da bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, iki kadın kuyumcuya alışveriş bahanesiyle girdi. Kadınlar, içeride 300 gram altın ve lüks bir aracın anahtarının bulunduğu çantayı alarak hızla dükkandan çıktı. Esnaf, kısa süre sonra çantasının çalındığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen esnaf, çantasını iki kadının çaldığını ve hızla uzaklaştığını gördü. Polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkâlini belirledikleri iki kadını arıyor.

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