İhlas Haber Ajansı

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Kapalıçarşı'da pes dedirten cep telefon hırsızlığı anbean kameralarda

Bursa’da yürüyen kadının çantasından cep telefonu çalan hırsızın cesaretini görenler ’pes’ dedi.

Bursa'da yürüyen kadının çantasından cep telefonu çalan hırsızın cesaretini görenler 'pes' dedi.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Kapalıçarşı'da meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs 2 kadını bir süre takibe alarak arkalarından ilerledi. Şüpheli, kalabalığa aldırış etmeden bir anlık boşluktan yararlanarak kadınlardan birinin çantasından cep telefonunu çaldı. Ardından şüpheli hızlıca bölgeden uzaklaşarak kaçtı.


Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Müracat üzere polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

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