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Kapanan dağ mahallelerinin yolları açıldı

Osmangazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından ilçenin yüksek mahallelerinde yol açma çalışmalarına başladı.


Bursa'da gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte harekete geçen Osmangazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların ulaşım konusunda herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için aralıksız çalışıyor. Geceden itibaren aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte sabahın ilk saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, Uludağ yamaçlarındaki mahalleler başta olmak üzere kent merkezindeki ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.


Tipi ve fırtınaya rağmen ulaşımın aksamaması için 24 saat esasına göre 3 vardiya olarak çalışan ekipler, özellikle yoğun kar yağışının yaşandığı Uludağ bölgesindeki mahallelerin yollarının açılması için yoğun mesai harcadı. Kirazlı, Hüseyinalan, Süleymaniye, Mürseller, Bağlı, Soğukpınar, Büyükdeliller ve Küçükdeliller ile bölgedeki diğer mahallelere giden yollar, kar küreme araçları ve dozerler ile temizlendi. Osmangazi Belediyesi, 60 personel, 20 iş makinası (greyder, loder, jcb), 3 tuz aracı, 2 kar küreme ve tuz serpme aracı, 4 yalnızca kar küreme aracı ile kar yağışı süresince çalışmalar yürütecek.

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