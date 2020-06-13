Kapı kapı dolaşıp isteyene korona virüs testi yapıyorlar

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ülke genelinde başlatılan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) Toplum Tarama Çalışması kapsamında Bursa'da sağlık ekipleri, rastgele belirlenen adreslere gidip, kişilerin rızası doğrultusunda Covid-19 testi yapmaya başladı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekiplerince 17 ilçede 62 ekiple gerçekleştirilen tarama çalışmalarında rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dâhilinde PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapılacak. Kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek, test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan, Bursa'da yaklaşık 3 bin 600 hanede test çalışmalarına başlandığını bildirdi. Bir doktor ve hemşireden kişiden oluşan sağlık ekipleriyle TÜİK tarafından rastgele belirlenen hanelere gidilerek, test yapılacağının altını çizen Dr. Kuzhan, “Yapılan çalışmayla ilgili hane halkı bilgilendirilmekte ve rızaları alınmaktadır. Belirlenen kişiden yönergeye uygun olarak PCR testi aktif hastalığı hem de ELİSA testi için antikor testi uyguluyoruz. Alınan kan ve sürüntü örnekleri, Halk Sağlığı Laboratuvarımıza ve Şehir Hastanesi Laboratuvarımıza gönderiliyor. Vatandaşlarımız, yapılan test sonuçlarını bir gün sonra e-Nabız üzerinden öğrenebilecekler” şeklinde konuştu.

Ekipler sahada

TÜİK tarafından rastgele örneklem yöntemiyle belirlenen hanelere ulaşan filyasyon ekipleri, aileden olumlu yanıt alınması ile işleme başlıyor. Testi kabul eden vatandaşların T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileri alındıktan sonra onam alınması ile hazırlanan anket sorularını yöneltiyor. Alınan cevaplar, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) mobil uygulamasına kaydedilerek, veriler toplanıyor. Koronavirüs ile sürdürülen başarıların sürmesi ve gelecek dönemdeki hazırlıkları planlamak amacıyla yürütülen çalışmada bütün halkımızın sağlık çalışanlarımızın kimliklerini kontrol etmesi ve bu çalışmaya gönüllü olmasını diliyoruz.