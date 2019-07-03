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Kapkaççı fazla kaçamadı

Bursa’da sokak ortasındaki bir kadının telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

Bursa'da sokak ortasındaki bir kadının telefonunu çalan şüpheli yakalandı. Çevredeki güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççı, kimliği tespit edilemesin diye yüzünü tişörtüyle örttü.


Olay Ortapazarlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yürürken telefonla konuşan B.G. (39) isimli kadın; bir anda elindeki telefonun çalınmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Genç kadın, çevredeki vatandaşların da yardımıyla polisi arayarak konuyla ilgili ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık (Yandol) Büro Amirliği ekipleri, hemen olayın meydana geldiği bölgedeki kameraları incelemeye başladı.


Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kapkaççı şahsın kaçarken tanınmamak için yüzünü tişörtüyle örttüğünü tespit etti. İncelemeleri genişleten ekipler şüphelinin yüzünün göründüğü başka güvenlik kameralarına ulaştı. Şüphelinin D.Y. (39) olduğunu tespit eden Yandol ekipleri, şahsı takibe aldı. Kısa sürede adresi belirlenen D.Y. yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesi için emniyete götürülen D.Y, buradaki işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi. Şahsın savcılık sorgusu devam ediyor.

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