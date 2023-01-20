İhlas Haber Ajansı

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Kapkaçcı kovalamacayla yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesinde faaliyet gösteren telefon satış işyerinden telefon çalan şahıs, kaçarken polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesinde faaliyet gösteren telefon satış işyerinden telefon çalan şahıs, kaçarken polis ekiplerince yakalandı.


Olay, Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren telefon satış işyerinde meydana geldi. Şüpheli M.A.,(25) işyerine girip vitrindeki akıllı telefonu alıp kaçmaya başladı. İşyeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi kaçarken kovalamaca sonucu yakaladılar. Kaçan şahsın elinden düşen telefon zarar gördü.


Şüpheli gözaltına alındı.

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