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Kar Bursa şehir merkezine yine uğramadı

Bu kış Bursa şehir merkezine hiç kar yağmazken bu akşam beklenen kar şehir merkezinin kıyısından döndü.


Meteorolojinin günler öncesinden kar yağışı uyarısı yaptığı Bursa şehir merkezinde beklenen kar yağışı yine gelmedi. Uludağ ve eteklerinde etkisini gösteren kar yağışı Bursa şehir merkezinin 500 metre üstüne kadar yağarken şehir merkezine uğramadı. Şehir merkezinde yağmur olarak kendini gösteren yağış Uludağ'a doğru kendini kar yağışına bıraktı. Bursalı vatandaşlar gece geç saatlerde yağan kar yağışını görmek için araçlarıyla yağışın bulunduğu Uludağ yoluna çıktı. Bursalı vatandaşların şehir merkezine kar bekleyişi devam ediyor.

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