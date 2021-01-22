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Kar, çiftçinin yüzünü güldürdü

Mustafakemalpaşa’da geçtiğimiz cumartesi günü başlayan ve pazar günü akşamına kadar aralıklarla yağan kar çiftçileri sevinrdirdi.

Mustafakemalpaşa'da geçtiğimiz cumartesi günü başlayan ve pazar günü akşamına kadar aralıklarla yağan kar çiftçileri sevinrdirdi.


Kar yağışının bitkilerin su ihtiyacını karşılaması açısından mühim olduğunu belirten Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, havalar ısınmaya başladıktan sonra yavaş yavaş eriyen kar sularının toprak tarafından emildiğini, emilen bu suyun bitkiye olumlu etki yaptığını söyledi.


Ziraat Odası Başkanı Aydemir, “Kar suları toprak neminin artmasına ve yeraltı sularının zenginleşmesine yol açar. Eriyen ve toprakla buluşan kar suları topraktaki mineralleri çözerek bitkilerin kolayca yararlanmasını sağlamaktadır. Kar toprak verimliliğine de katkı sağlamaktadır, bunun yanında bitkilerin üzerini örterek, koruyucu bir tabaka oluşturur. Ziraî açıdan alternatifi olmayan faydalar oluşturur, yani çiftçimiz için kar, ekinlerimiz için bir ilaç gibi geldi” dedi.

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