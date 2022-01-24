Kar, çiftçiye ve toprağa iyi geldi

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışları Bursa ve ilçelerinde de etkisini gösterirken yağan yağışların toprağa ve ekilen ürünlere iyi geldiği açıklandı.

Bursa ve ilçelerinde yağan yoğun kar yağışı topraktaki zararlı haşerelerin de yok olmasına sebep olurken, yağışlar çiftçinin yüzünü güldürüyor. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, “Yağan kar yağışları toprağa ve ekilen birçok ürüne iyi geldi. Zararlı haşereler ürünlere zarar veriyordu. Yağan yağışlar sonrası bu zararlı böcek ve türleri de yok olmuş oldu. Aynı zamanda gölet ve barajlarımız açısından da iyi oldu. Çiftçilerimiz bu yağışlardan oldukça memnunlar” dedi.