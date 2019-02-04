Kar faciasından işte böyle kurtarıldılar

Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan 6 kişinin kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan PTT Uludağ tesislerinin çatısındaki karlar vatandaşların üzerine düştü. Tam bir can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma personeli sevk edildi. Yapılan çalışmalarda kurtarılan 6 kişi Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

Ayrıca arama-kurtarma ekiplerinin, demir çubuk ve küreklerle bölgede kar altında arama çalışmaları sürüyor. Milli Parklar'a bağlı kar püskürtme motoru da alandaki karları püskürtüyor. Yaklaşık 1.5 metreye yakın kar kütlesi iş makineleriyle de tahliye ediliyor. İz takip köpeği ve jandarma helikopteri de çalışmalarda yer alıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, NAK, İHH Kurtarma Derneği, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kar altında kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Karlar hava sıcaklığından dolayı erimiş

Öte yandan, tesislerin çatısındaki karlar hava sıcaklığından dolayı eridi. Hava sıcaklığının bayağı yüksekliğinden dolayı otelcilerin kendi çatılarını temizlediği öğrenildi.

Kurtarılma anı kamerada

Olayın yaşanmasının ardından ortaya çıkan panik ve kurtarılma çalışmaları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde ellerine kürek alanlar karları kürüyor. Ayrıca bazı vatandaşlar da elleriyle eşelemeye çalışıyor. Kurtarılma anının kameraya yansıdığı görüntülerde, vatandaşların tedirginliği görülüyor.