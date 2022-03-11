İhlas Haber Ajansı

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Kar fırtınası etkisini gösterdi, enerji nöbeti devam ediyor

Marmara Bölgesi’nde etkisini hissettiren kar fırtınası, Bursa’da hayatı olumsuz etkiledi.

Marmara Bölgesi'nde etkisini hissettiren kar fırtınası, Bursa'da hayatı olumsuz etkiledi. UEDAŞ, enerji sürekliliğini korumak için 7/24 esasıyla nöbetini sürdürüyor.


Gece saatlerinde başlayan ve gün içinde devam eden kar fırtınası, 24 saat içinde şehri etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının eksilerde seyretmesi ve fırtına, sahada çalışanlara da zor anlar yaşattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıyla acil durum tedbirlerini devreye sokan UEDAŞ, enerji sürekliliğini korumak için nöbeti sürdürüyor. 7/24 esasıyla sahada yerini alan UEDAŞ ekipleri, gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale ederek abonelere mağduriyet yaşatmıyor. Aynı zamanda bölgedeki elektrik şebekesi SCADA sistemi sayesinde online olarak kontrol ve kumanda ediliyor.

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