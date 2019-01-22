Kar topu savaşı yaparak 28 bin liralık bilezikleri çalan hırsızlardan biri yakalandı

Bursa'da iki kişi önce kar topu savaşı yaptı, sonras mutfak camından girdikleri evden laptop, tespih koleksiyonu ve 28 bin liralık bilezikleri çalıp kaçtı. Başka bir evi soymaya çalışan hırsızlardan biri suç üstü yakalandı.

Olay, 8 Ocak akşamı merkez Nilüfer'e bağlı Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişi yolda ilerlerken araçların üzerinde bulunan karlarla kar topu savaşı yaptı. Yürümeye devam eden şahıslar açık olan mutfak camını gözlerine kestirdi. Kısa süre camın önünde oyalanan zanlılar içeri girdi. Yaklaşık on dakika sonra evden laptop çantasıyla çıkan hırsızlar gözden kayboldu. Eve giren hırsızlar, salondaki dolapları, yatak odasını, gardıropları, bazaların altını karıştırıp evde bulunan tespih koleksiyonunu, 28 bin liralık bilezik ve laptopu alıp kayıplara karıştı.

Ev sahibi Ergin Arı, eve geldiğinde kapının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Arı, daha sonra dışarı çıkıp, birinci katta bulunan evinin açık olan mutfak camından içeri girdi. Girdiğinde evin her yerini dağınık bir şekilde gören Arı, hemen bilezikleri sakladığı yere baktı. Bilezikleri yerinde göremeyen Arı, polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, evdeki güvenlik kameralarında eşkalleri belli olan zanlıların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kimliklerini belirlenen şüphelilerden 21 yaşındaki Y.A. Çamlıca Mahallesi'nde başka bir evden hırsızlık yaptığı sırada suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polis ekipleri diğer şüphelinin izini sürüyor.