Kar ulaşıma engel değil

Ekipler dün gece ve bugün kapanan 20 mahalle yolunu trafiğe açarken, hâlen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

Kar yağışı şehir merkezinde de etkisini göstermeye başlarken, Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücâdele çalışmalarında kardan kapanan 20 mahalle yoluna müdâhale etti. Kardan kapanan Büyükorhan'da 9, Kestel'de 3 ve Osmangazi'de 8 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Hâlen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını fâsılasız sürüyor.