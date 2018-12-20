Kar yağdı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan beyazlara bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan beyazlara bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Kar yağışı sonrası sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler, okul bahçesinde kartopu oynadı. Teneffüslerde de okul bahçesinde birbirlerine kar topu atan öğrenciler karın tadını çıkardı. Büyükorhan'ın Görecik yaylasında ise kar kalınlığı 15-20 santimetreye ulaştı. Doğal güzellikleriyle bilinen Görecik, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çam ormanlarının karla kaplanmasıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.