İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar yağdı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan beyazlara bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan beyazlara bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.


Kar yağışı sonrası sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler, okul bahçesinde kartopu oynadı. Teneffüslerde de okul bahçesinde birbirlerine kar topu atan öğrenciler karın tadını çıkardı. Büyükorhan'ın Görecik yaylasında ise kar kalınlığı 15-20 santimetreye ulaştı. Doğal güzellikleriyle bilinen Görecik, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çam ormanlarının karla kaplanmasıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.