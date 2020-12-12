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Kar yağdı, Uludağ'da çam ağaçları görsel şölen sundu

Bursa Uludağ’da kar yağışıyla birlikte sis etkili oldu.

Bursa Uludağ'da kar yağışıyla birlikte sis etkili oldu. Kar ve sislerin kapladığı çam ağaçlarının görüntüsü kartpostalları andırdı. O anlar drone ile havadan görüntülendi.


Uludağ'ın zirvesi beyaz gelinliğini giyerken, yamaçlarında bulunan çam ağaçları kar ve sisle birlikte görsel şölen sundu.


Önceki akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan kar sonrası Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.


Diğer yanda hava sıcaklığının eksi 3 olduğu Uludağ'da yağan kar ve sis çam ağaçlarıyla birlikte görsel şölen sundu. O anlar drone ile havadan görüntülendi.

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