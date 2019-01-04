Kar yağışı Bursa'da hayatı olumsuz etkiliyor

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı şehirde hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Nilüfer ve İzmir yolu ile İstanbul yolunda yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Sabah 07.00 sıralarında etkisini arttıran kar yağışı şehrin özellikle batı ve kuzey kesimlerini beyazlara bürüdü. İzmir Yolu Görükle Bölgesi'nde kar küreme aracının maddi hasarlı bir kazaya karışması sebebiyle trafik kilitlendi.

İstanbul Yolu'nda da bir TIR'ın karıştığı kaza meydana geldi.

Öte yandan ana arterlerde Büyükşehir Belediyesi'nin ara caddelerde de ilçe belediyelerinin tuzlama ve kar küreme araçları sabah erken saatlerde göreve başladılar.

Nilüfer bölgesindeki bazı özel okullar da velilere mesaj çekerek öğrencilerin güvenliği için sınavların tehir edildiğini, öğrencileri okullara göndermeyebileceklerini bildirdi.

Şehir merkezi ile şehirlerarası yollarda kar yağışı sebebiyle meydana gelen kazalara trafik ekiplerinin yanısıra polis merkezi ekiplerinin de müdahale ettiği öğrenildi.