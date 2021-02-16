Kar yağışına dayanamayan ağaçlar kırıldı

Yoğun kar yağışı Bursa'nın İnegöl ilçesinde de etkili oluyor. Bir çok bölgede ağaçlar kırıldı. Her zaman olduğu gibi karın tadını yine çocuklar çıkardı. Esnaf da dükkanların önünde kardan adam yaptı.

Ocakta beyaza bürünen İnegöl, şubat ayında da beyaz rahmete kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İlçede cumartesi gecesi başlayan kar yağışı 3 gündür etkili oluyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde yer yer 1 metreye kadar ulaşan yerler var. Beyaz örtüyle birlikte ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Ağaçlar beyaza bürünürken, bir çok bölgede ağaçlar kırıldı. Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Çocuklar bol bol kar topu oynadı ve kardan adam yaptı. Büyükler de karın hasretini yaptıkları metrelerce büyüklüğündeki kardan adamlarla giderdi.