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Kar yağışının mutluluğunu böyle yaşadılar

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kar yağışının mutluluğunu yaşayan 5 arkadaş, üstlerini çıkarıp yuvarlanarak eğlendi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kar yağışının mutluluğunu yaşayan 5 arkadaş, üstlerini çıkarıp yuvarlanarak eğlendi. Yuvarlanmayanlar ise arkadaşları tarafından kar üzerinde tutulan güreşten kaçamadı.


Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi'nde zeytinlik alanda bulunan gençler, kar yağışını çılgınca yaşadı. Zeytinliğin bayırında kar üzerinde sadece pantolon ile yuvarlanan gençler renkli görüntülere sahne oldu. İnsanın içini üşüten görüntülerde, olan biteni izlemek ile yetinmeye çalışanlar da kardan nasibini aldı. Yuvarlanan arkadaşları tarafından kar üzerinde güreşe tutulan gençler, beyaza büründü. Vücutları daha fazla dayanamayan gençler, bağ evine koşarak girmek zorunda kaldı.


Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

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