Kara kışta sokak hayvanlarını unutmadılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinin farklı noktalarında sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammet Ergün, "Bir grup yönetim kurulu üyemiz ve Kent Konseyi hayvanları Koruma Çalışma Grubu yöneticileriyle birlikte şehirden çok uzak bölgelerdeki hayvanlar için orman ve yol kenarlarına yiyecek bıraktık. Bu faaliyet bizim çok yaptığımız bir faaliyet değildi, ama mânen o kadar mutlu olduk ki anlatamam. Bundan sonra daha sık aralıklarla bize emanet edilen bu can dostlarımızı ziyaret etme kararı aldık . Hazreti Ömer ne kadar da güzel demiş; 'Dağlara buğday serpin, Müslüman ülkede hayvanlar açlıktan öldü demesinler'. Bugün Gedikpinar ve Mezit bölgelerinde 300 civarında ekmek ve 50 kilo tavuk bıraktık" dedi.

10 kişiden oluşan ekibin hayvanları beslemesi iki saat sürdü.