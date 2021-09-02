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Kara yolundaki başıboş atlar yakalandı

Bursa’da iki gündür ana yolda ve kaldırımda yürüyen başıboş atlar ekipler tarafından yakalandıBursa’nın muhtelif bölgelerinde sahipsiz atlar ana yola çıkarak trafikte sürücüleri tehlikeye atıyor.

Bursa'da iki gündür ana yolda ve kaldırımda yürüyen başıboş atlar ekipler tarafından yakalandı


Bursa'nın muhtelif bölgelerinde sahipsiz atlar ana yola çıkarak trafikte sürücüleri tehlikeye atıyor. Sahipsiz atların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, tehlike arz eden atları yakalayarak barınağa götürdü. Ana yollara çıkarak yoğun trafikte araçlar arasında yürüyen ve sürücülerin korkulu rüyası hâline gelen atların yakalandığı ânlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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