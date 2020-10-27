Karabağ sorunu Osmangazi'de konuşuldu

Dr. Cemalettin Taşkıran'ın Karabağ konusunu detaylarıyla anlattı.

Pandemi nedeniyle etkinliklerini tedbirli bir şekilde gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran'ın konuşmacı olduğu ‘Karabağ Sorunu' konulu online konferansa ev sahipliği yaptı. Türk dış politikası üzerine birçok eseri bulunan Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran, Karabağ meselesinin tarihine, çözülememe sebeplerine ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası aktörlerin konuya yaklaşımları hakkında bilgiler verdi.

1828 yılına kadar Karabağ'da yaşayan Ermenilerin sayısının az olduğunu belirtmekle beraber Osmanlı-Rus savaşı sonrası 1828'de Edirne Antlaşması ile Rusya'nın bu bölgede Ermeniler'in sayısını artırmak için Anadolu'dan binlerce Ermeni'yi bu bölgeye yerleştirdiğini ifade eden Taşkıran, “Aslında Ermenistan ve onu destekleyenler tamamen haksız, hukuksuz bir gasp peşindeler. Tarihin hemen hemen her döneminde Türk toprağı olmuş bir coğrafyanın bir oldu-bitti ile Ermenilere bırakılması, ikinci bir Ermeni devletinin kurulması peşindeler. Bunun hiçbir tarihi ve hukuki dayanağı yoktur. Uluslararası bir dayanağı da yoktur” dedi.

Türkler'in olduğu coğrafyada Ermeniler'in hep bulunduğunu ama sayılarının son derece az olduğuna dikkat çeken Taşkıran, “Ermeniler'in o coğrafyada çoğunluğa geçmeleri 1828 yılından sonradır. Ruslar, Ermeniler'i toplu olarak o bölgeye yerleştirmişlerdir. Yavaş yavaş önce nüfus dengesini sağlamışlar, sonra Ermeniler'i çoğunluğa taşımışlardır. Dolayısıyla Ermeniler o bölgeye sonradan gelmişlerdir. Dolayısıyla dağdan gelip bağdakini kovulma hesabı yapılmaktadır. Bu topraklar Türklerin topraklarıdır. Azerbaycan da hakkıyla, gücüyle topraklarını kurtaracaktır. Bu hedefe doğru da gidiyor” diye konuştu.