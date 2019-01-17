Karacabey Belediyesi çalışanlarına ilk yardım semineri

Bursa'nın Karacabey ilçesinde belediye personeline ilk yardım semineri verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği personele ‘temel ilk yardım eğitimi' verildi. İl Sağlık Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirilen eğitimde, çalışma sürecinde personelin karşı karşıya gelebileceği durumlarda temel ilk yardım olarak neler yapılabileceği anlatıldı. Verimli geçen eğitim hakkında açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu tür eğitimlerin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Özkan, uzmanlar tarafından verilen eğitimlerin katkısının çok fazla olduğunu vurgulayarak, “Bizim için hizmet önemli. Ancak bunu gerçekleştirirken emek sarf eden çalışanlarımızın güvenliği daha da önemli. Bu kapsamda personelimizin karşılaşabileceği olumsuz durumlarda, özellikle ilk yardım konusunda neler yapılması gerektiği alanında uzman eğitmenler tarafından çalışanlarımıza anlatıldı” dedi.