Karacabey Belediyesi geçmişe ışık tutuyor

Karacabey Belediyesi, ilçenin güzelliklerinin envanterini ortaya çıkarıyor. Belediye ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde muhtar ve mahalle sakinleri ile temas kurarak, geçmiş yıllarda yaşanan olaylar ve tarihî şahsiyetler hakkında mahalle sakinlerinden bilgi topluyor. Bu zamana kadar 10'dan fazla kırsal mahallede sürdürülen çalışma neticesinde tarihî taşlar, anıt ağaçlar ile tarihe mal olmuş kişi ve olaylar gün yüzüne çıkarıldı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimizden bu yana, Karacabey'in sahip olduğu eşsiz değerlerin ve mevcut potansiyelin gün yüzüne çıkarılıp tanıtılması için önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu kapsamda, ciddi tanıtım ve farkındalık çalışmaları ile sadece ülkemizde değil dünyada dikkat çeken değerlerimizi ortaya çıkardık. Ancak bütün bunların yanında, Karacabey'de bu zaman kadar gerçekleştirilmemiş bir çalışmanın da peşine düştük. Oluşturduğumuz ekip arkadaşlarımız, bilinen değerlerin yanı sıra sadece yaşlı insanların hafızalarında kalmış tarihî, doğal ve kültürel değerlerimiz için kolları sıvadı. Yaklaşık 3 aydır devam eden bu süreçte onlarca anıt niteliği taşıyan yaşlı ağaçlar, tarihi taşlar ve kâideler ile mağara, akarsu, şelale ve seyir alanları bulduk. Bunun yanında, Kurtuluş Savaşı dönemlerindeki kahramanlıkları unutulmaya yüz tutmuş bazı isimlere de ulaştık. Yakın zamanda, bu başlıklarla ilgili ayrıntılı bilgileri yine kamuoyuyla paylaşacağız'' dedi.

Öte yandan, kısa süre önce Karacabey sınırları içerisinde belediye personeli tarafından bulunan ve 650 yaşından daha fazla olduğu tahmin edilen dev çınar ağacı basında ilgi görmüştü. “Dere çınarı” olarak bilinen çınarın tescili için Karacabey Belediyesi teşebbüste bulundu.