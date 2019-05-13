Karacabey Belediyesi hayvanlara sahip çıkıyor

Karacabey Belediyesi,‘Hayvan Dostu Şehir' sloganıyla yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Karacabey'de, son bir yıl içerisinde 100'e yakın yaban hayvanı belediye ekiplerince teslim alınarak, Milli Park Yaban Hayatı Merkezinde tedaviye alındı.

Kısa bir süre önce yenilenerek modern bir hale getirilen hayvan barınağı ile sahipsiz sokak hayvanları için güzel bir yaşam merkezi oluşturan Karacabey Belediyesi, sadece sokak hayvanları ile değil yaralı halde bulunan yaban hayvanlarının da rehabilitasyonlarına önemli katkı sağlıyor. Karacabey'de, son bir yıl içerisinde 100'e yakın yaban hayvanı belediye ekiplerince teslim alınarak, Milli Park Yaban Hayatı Merkezinde tedaviye alındı.

Doğayı ve doğadaki canlıları düşünerek hareket ediyoruz

Ayı Barınağı, Leylek Köyü, Karacabey Harası, Uluabat Özel Kuş Cenneti ve Longoz ormanları gibi pek çok değeriile Karacabey'in öne çıktığını ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bunca işlevi olan bir şehrin, ‘hayvan dostu' olması daha da önemli. Bizler, sorumluluk sahası içinde tüm planlamalarımızda ve hizmetlerimizde, doğayı ve doğadaki canlıları da düşünerek hareket etmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz sadece kedi ve köpeklerle ilgilenmiyor. İhbar gelen köylerimize giderek, yaralı olan yaban hayvanlarını da teslim alıp, acil durum varsa ilk müdahaleyi kendi veteriner ekiplerimize yaptırıyor, yoksa direkt Milli Parklara bağlı Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüyor. Bu misyonumuzla sanıyorum fazlasıyla öne çıkmışız ki zaman zaman, komşu ilçelere bağlı kırsal mahallelerden de bizleri arayarak bu konuda müdahalede bulunmamız istiyorlar'' dedi.

Pek çok tür mevcut

Öte yandan, Karacabey Belediyesi müdahalede bulunduğu kedi ve köpeklerin haricinde, son bir yılda 100'e yakın yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanına da yardım etti. Bölgenin hassas ve önemli doğal yapısı nedeniyle farklı türlerinde içinde olduğu yaralı hayvanlar arasında flamingo, orman baykuşu, pelikan, leylek, balıkçıllar, gümüş martı, karga, tilki ve çakalgibi türler yer alıyor.