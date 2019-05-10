Karacabey Belediyesi metruk binaların yıkımı için düğmeye bastı

karacabey'de, 'modern kent' hedefi doğrultusunda dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçenin çeşitli noktalarında kullanılmayan ve yıkılmak üzere olduğu için de tehlike arz eden binaların, yer sahipleri ile diyaloğa geçilerek yıkımları gerçekleştiriliyor. Yıkılma riskleri ile insanların can güvenliğini tehdit eden binalar, ayrıca madde kullanıcıları ve benzeri zararlı alışkanlıklara da fırsat veriyor. Tedirgin olan vatandaşlar, Karacabey Belediyesi'nin 4 yıldır uyguladığı etkin program sayesinde, metruk binalarla ilgili rahat nefes aldı.

Belediye ekipleri, 4 yıldır ilçede gerçekleştirdiği yıkımlarla vatandaşları tehdit eden olumsuz yönleri ortadan kaldırırken, diğer taraftan da buraları yeni otopark alanları şeklinde düzenleyerek ilçe trafiğine nefes aldırıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açılmada, “Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana, ilçenin önemli sorunlarından biri olan trafik ve otopark üzerine yoğunlaştık. Bunun sonucunda ise çözüm amaçlı kamulaştırmalar ile yeni park alanları oluşturduk. Ancak metruk binaların vatandaşlarımıza sorun teşkil etmesi nedeniyle attığımız adımlar da bu planlamalarımıza olumlu bir katma değer oldu. Böylece hem vatandaşlarımızı olumsuzluklardan kurtarıyoruz hem de yeni otopark alanları oluşturmuş oluyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce mayıs ayı içerisinde 24 binanın yıkımı planlanırken, dün itibariyle de yıkım çalışmalarına başlandı. Amacımız, her yönüyle vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir kent inşa etmek'' şeklinde konuştu.