Karacabey Belediyesi personeline ‘siber güvenlik' eğitimi

Bursa'nın Karacabey Belediyesi personeline siber güvenlik semineri verildi.

Belediye içerisinde kullanılan bilişim ve veri tabanlarının siber saldırılara karşı korunması için eğitim düzenlendi. Dijital belediyecilik anlayışı doğrultusunda teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Teknolojinin beraberinde getirdiği bazı hassas hususlar var. Bu noktada gerek personel gerekse vatandaşlarımızın aksaklık ve olumsuzlukla karşılaşmaması için bu eğitimleri veriyoruz” dedi.

Belediye personelinin bilgilendirilmesi için gerçekleştirilen eğitimde alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Meclis salonunda gerçekleşen eğitime bilgisayar kullanan personel ile daire müdürleri katıldı. Bilgi güvenliği konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı seminerde günümüzde meydana gelen siber güvenlik vak'aları yaşanmış örnekler üzerinden aktarılırken, dataların güvenliği hususunda dikkat edilmesi gerekenler ve herhangi bir siber suç mağduriyeti yaşanması durumunda atılması gereken adımlar paylaşıldı.