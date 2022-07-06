Karacabey Belediyesi sıfır atıkta kararlı

Türkiye genelinde başlatılan sıfır atık projesi, Karacabey'de de tüm hızıyla sürüyor.

Karacabey Belediyesi, bir yandan ilçe sokaklarında ve ilgili kurumlarda geri dönüşüm noktaları oluşturarak bu tarz atıkların toplanmasını sağlarken, bir yandan da okullarda yüzlerce öğrenciye geri dönüşümün önemini anlatan eğitimler verdi. Karacabey Belediyesi tarafından, ilçe genelinde kurulması gereken sıfır atık yönetim sistemi çerçevesinde toplam 370 adet geri dönüşüm konteynırı, ilk etapta 52 farklı noktaya konumlandırıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Sıfır atık kampanyasına, ilk günden beri desteğimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede hem saha çalışmalarımız ile hem de okullarda verdiğimiz eğitimlerle sıfır atık projesini önemsiyor, bu konuda etkin çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızdan hibe olarak mavi geri dönüşüm konteynırlarını alıp, ilçemizin belirli konumlarında hizmete aldık. Sıfır atık bilincinin 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızda oluşması, çevremizin korunması ve gelecek nesillere örnek olmamız amacıyla, atıklarımızın ayrı biriktirilerek ilgili konteynırlara atılması önemlidir. Vatandaşlarımızı bu çerçevede özenli olmaya davet ediyorum” dedi.