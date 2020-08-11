Karacabey Belediyesi üniversite tercihlerinde öğrencilerin yanında

Üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirmeleri amacıyla kurulan ve uzman eğitmenlerin bulunacağı ‘Üniversite Tercih Tırı' Karacabey'e geliyor. Uluabatlı Hasan Meydanı'nda öğrencilerle buluşacak olan mobil tırdaki eğitmenler, gün boyu ilçede öğrencilere destek olacak.

Eğitime destek çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirmeleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile ‘Üniversite Tercih Tırı'nı ilçemize getiriyoruz. Uzman rehber kadrosuyla Tercih Tırı, öğrencilerimizi kariyer yolculukları öncesi en doğru şekilde bilgilendirmek ve yönlendirmek için Karacabey'de olacak” dedi.

Karacabey Belediyesi üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirmeleri amacıyla öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Tercih Tırı, uzman rehber kadrosuyla Uluabatlı Hasan Meydanı'nda öğrencilerle buluşacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, göreve geldiği günden bu yana en önemli yatırım önceliklerinin başında gelen eğitime destek çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi. Eğitime büyük önem verdiklerine dikkat çeken Özkan, “Aydınlık geleceğimiz olan öğrencilerimizin üniversitede için tercih yapmaları konusunda da destek oluyoruz. Bu doğrultuda, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirmeleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile ‘Üniversite Tercih Tırı'nı ilçemize getiriyoruz. Uzman rehber kadrosuyla Tercih Tırı, öğrencilerimizi kariyer yolculukları öncesi en doğru şekilde bilgilendirmek ve yönlendirmek için Uluabatlı Hasan Meydanı'nda öğrencilerle buluşacak. Mobil Tercih Tırı'ndaki rehber kadro ile gençlerimiz, doğru üniversite seçimi yapabilmeleri için fikir alışverişinde bulunabilecek” dedi.

Her zaman öğrencilerin yanındayız

Rehber öğretmenlerin öğrencilere destek olacağını ifade eden Özkan, gençleri bu özel ve önemli dönemde yalnız bırakmadıklarını kaydetti. Özkan, her zaman öğrencilerin yanında olacaklarının altını çizerek, “Tercih yapacak olan öğrencilerimizin Tercih Tırı'na uğrayarak uzman eğitimcilerle mutlaka görüşmesini tavsiye ediyorum. Geleceğimiz öğrencilerimizin ellerinde şekillenecek. Bu bilinçle eğitime destek çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.