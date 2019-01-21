Karacabey Belediyesi'nde yeni yapılanma

Belediyenin daha hızlı ve dinamik bir yapıya kavuşabilmesi ve vatandaşlara çok daha iyi hizmet verebilmesi maksadıyla bazı müdürlüklerde görev değişimi yapıldı. AK Parti belediyelerinin genç kadrolara önem veren vizyonunu ve kadınlara yönelik fırsat eşitliğini esas alan Karacabey Belediyesi'nde yapılan görev değişimlerine göre Etüd ve Proje Müdürü GökşanAkgör Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Belediyede yapılan yeni görev değişimleri kapsamında, Yazı İşleri Müdürü ve aynı zamanda İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürü olan Vildan Yüce yalnızca İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürü olarak atanırken, Özel Kalem Müdürlüğünden Nurullah İlhan ise Yazı İşleri Müdürlüğü görevine getirildi.

Yeniden yapılanmaların hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey Belediyesi olarak genç, dinamik ve sürekli büyüyen bir belediyeyiz. Bu büyüme sürecinde tabii her alanda sürdürülebilirliği olan çalışmaları öncelik ediniyoruz. Bu doğrultuda, bazı müdürlüklerimizde çok daha verimli ve sonuç odaklı olacağına inandığımız yeniden yapılanmalar gerçekleştirdik. Bu değişimlerle birlikte, çalışmalarda çok daha sağlıklı ve güzel sonuçlar elde edileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.