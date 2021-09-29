Karacabey Belediyesi'nden eğitime tam destek

Karacabey Belediyesi'nin eğitime ve öğrencilere desteği sürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçmişte kendisinin de öğrencisi olduğu Karacabey Ortaokulu'nda belediyenin yaptığı çalışmaları inceledi. Karacabey Belediyesi olarak, merkez ve kırsalda tüm okulların ihtiyaçlarına yönelik yardımcı olduklarını belirten Özkan, bu konuda belediye olarak son derece hassas davrandıklarını ifade etti. Okul Müdürü Harun Ulaş ile birlikte yapılan çalışmaları denetleyen Özkan, göreve geldikleri ilk günden bu yana eğitim konusunda hassas olduklarını ve ilçenin dört bir yanında bu alanda önemli desteklerde bulunduklarını söyledi.

Eğitime büyük önem veriyoruz

Özkan yaptığı açıklamada, “Eğitim, en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Parlak bir gelecek için eğitimin her alanını destekliyoruz. İlçemizde tüm okullarımıza gerekli olan ihtiyaçlar için yardımcı oluyoruz. Karacabey Ortaokulu'muzda ilçenin köklü eğitim kurumlarından birisi. Okulun bahçesinde, asfaltlama başta olmak üzere birtakım talepler vardı. Bu çalışmaları yerinde incelemek için müdürümüzle bir araya geldik. Ayrıca bu ziyaret vesilesiyle, yeni eğitim öğretim yılının bir kez daha tüm yurdumuzda hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum” dedi. Ziyaret sırasında, kendisinin de bir zamanlar bu okulda eğitim gördüğünü belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, okul günlerini yad etti. Okuduğu sınıfta, geçmişte oturduğu sıraya tekrar oturan Özkan, o anları sosyal medyadan “Mezun olduğumuz Karacabey Lisesi'nde, öğrenci olduğumuz dönemdeki son sınıfımızda nostalji yaptık” ifadeleriyle paylaştı.