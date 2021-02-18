Karacabey Belediyesi'nden kar mesaisi

24 saat esaslı çalışmalar aralıksız sürerken, en yoğun kar yağışında dahi bütün kırsal mahallelere ulaşımın aksamadan sürdüğü belirtildi.

Belediye Başkanı Ali Özkan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Park Bahçeler, Sosyal Yardım İşleri ve Hayvan Barınağı ekiplerimiz, sahada aralıksız çalışmalarını sürdürerek kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesini sağladı. Ben de ekiplerle sürekli irtibat halinde olup, çalışmaları yakından takip ediyorum. Ve kar yağışından en çok etkilenen bölgelerimizden olan Cambaz Mahallemizde, muhtar ve vatandaşlarımızla bir araya geldik” dedi.

Çalışma yapan ekiplerle de görüşerek bilgi alan Özkan, tuzlama ve kar yığma işlemlerinin sürdüğünü ve sistem bölgeyi terk edene kadar ekiplerin teyakkuz halinde olacağını kaydetti.

Sokak hayvanları da unutulmadı

Öte yandan, kar yağışında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belediye personeli tarafından şehrin belirlenen noktalarına mama desteği yapıldığı da belirtildi.