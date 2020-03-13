Karacabey Belediyesi'nden korona virüsüne karşı sıkı tedbir

Karacabey Belediyesi, ilçe genelinde kamuya açık olan alanlarla birlikte toplu taşıma araçlarını tek tek dezenfekte ediyor. Virüsün Türkiye'de görülmeye başlamasıyla birlikte teyakkuza geçen ekipler, 3 gündür ile dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürürken, ekipler çalışmalarına dün gece de devam etti. Camiler, kıraathaneler ve duraklar başta olmak üzere çocuk parklarından tuvaletlere, kafeteryalardan salonlara kadar çeşitli alanlarda çalışmalar aralıksız sürdü.

Ekipler ilaçlama faaliyetlerine gece de devam etti. Havanın kararmasıyla birlikte servis saatleri sona eren toplu taşıma araçları, belediye hizmet araçları ve taksilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirilirken,belediye hizmet yerleşkesi olan Kademe'nin de dezenfektesi yapıldı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, “Çok şükür ülkemizde ve ilçemizde herhangi bir salgın yok. Ancak tedbirli olmakta fayda vardır düşüncesinden hareketle, ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bütün alanları dezenfekte etmeye başladık. Bütün okullarımız, camilerimiz, pazaryerleri, çocuk parkları, oyun alanları, oturma bankları, otobüs durakları, terminal, toplu taşıma araçları, umumî helâlar, kahvehaneler, kafeteryalar, stadyum, spor salonu ve benzeri alanlar, belediyemiz tarafından dezenfekte edilmektedir. Belediyemiz iş başında. Hemşerilerimizin içinin rahat olmasını diler, sağlıklı günler temenni ederim” ifadelerine yer verdi.