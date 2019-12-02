Karacabey Belediyesi'nden molozla mücadele

Karacabey Belediyesi şehir içinde olduğu kadar kırsal bölgelerde de izinsiz moloz dökümüne karşı mücadelesini sürdürüyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşları bu konuda uyararak belediyenin sunduğu ücretsiz moloz döküm sahasını kullanmak yerine çevre kirliliğine sebep olan vatandaşlara cezai müeyyide uygulanacağını bildirdi. Kaçak moloz dökümü çalışmaları hakkında bilgi veren Özkan, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bu konuda titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Ekiplerin her ihbarı 7 gün 24 saat takip ettiklerini belirten Özkan, “Moloz dökmek isteyen vatandaşlarımız Akçakoyun Mahallesi'nde ücretsiz sunduğumuz hafriyat döküm sahamıza döküm yapabilir. Bunun karşılığında hiçbir bedel alınmaz. Ancak buna rağmen ısrarla çevre kirliliğine sebep olacak şekilde tarla ve ormanlık alanlara ya da boş meralara döküm yapan vatandaşlarımıza Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ceza kesecektir'' dedi.

Özkan, konu ile ilgili olarak belediyenin whatsap ihbar hattı olan 0 532 221 3198 nolu telefon ya da 156 Zabıta ihbar hattı ile iletişime geçilebileceğini söyledi.

İnşaat ve diğer atıkların depolanmasına özgü alanların dışına atılması, Kabahatler Kanunu 5326/41-4 ‘Çevreyi Kirletme Maddesi'ne göre yasak. Söz konusu işleme uymayan kişilere 9.898 TL, kuruma ise 16.510 TL cezaî müeyyide uygulanıyor.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kurulan özel bir ekiple gece gündüz gelen ihbarları değerlendiriyor. Ekipler ayrıca ihbar hattına vatandaşlardan gelen fotoğraflara dayanarak da işlem yapabiliyor. Bugüne kadar 24 bin 500 TL'lik ceza kesildi.