Karacabey Belediyesi'nden öğrencilere barınma desteği

Karacabey Belediyesi'nin öğrencilere desteği sürüyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'de aş evinin yanında bulunan barınma evinin öğrencilere tahsis edilebileceğini bildirdi. Özkan, ayrıca ilçenin yazlık tatil beldesi Yeniköy'de belediye tarafından hayata geçirilen ve yaz aylarında yüzlerce kişinin konforlu bir şekilde konaklayabildiği 'Yeniköy Evleri'nin de bu süreçte öğrencilere açık olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ali Özkan, “Hükûmetimizin aldığı karar doğrultusunda, eylül ayı içinde yüz yüze eğitime geçilmiştir. Devletimiz, modern ve donanımlı öğrenci yurtları ile gençlerimizin ihtiyacını karşılamak için her türlü hazırlığı yapmaktadır. Ancak bazı öğrencilerin konaklama ihtiyacı olduğuna dair bilgiler gündeme yansıtılmaktadır. Karacabey Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi öğrencilerimize her türlü desteğe hazırız. Barınma ihtiyacı yaşayan öğrencilerimiz varsa, ilçemizde aş evinin yanında barınma evimiz var, orada yataklarımız mevcut. Bunun yanında, Yeniköy'de de 'Yeniköy Evleri'miz bulunuyor. Orasını da öğrencilerimize tahsis edebiliriz. Karacabey'de öğrencilerimizin barınma meselesi asla söz konusu olamaz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.