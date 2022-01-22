Karacabey Belediyesi'nden öğrencilere sürpriz

Düzenlenen karne törenine; Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Belediye Başkanı Ali Özkan, ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin katıldı. Gerçekleşen törende, Belediye Başkanı Ali Özkan çocuklarla bol bol sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Törende protokol üyeleri, çocuklara karnelerini takdim etti.

Tüm ilkokullara sinema bileti belediyeden

Belediye Başkanı Ali Özkan törende çocuklara sürpriz olarak sinema bileti hediye etti. Özkan yaptığı açıklamada,“Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Hepinize sağlıklı tatiller diliyorum. Sizlere, bu yarıyıl tatilini keyifle geçirmeniz için TRT tarafından hazırlanan Hürkuş Animasyon filmine bilet hediye ediyoruz. İlçemizdeki merkez ve kırsalın tamamındaki ilkokullara bu biletler karnelerle birlikte çocuklarımıza dağıtılacak” dedi.

Karacabey Belediyesi'nden okul kütüphanesine kitap bağışı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ayrıca bakanlık tarafından “Kütüphanesiz okul kalmasın” kampanyası ile yapılan yeni okul kütüphanesine de kitap bağışında bulundu. Öğrencilerden kendi aralarında kitapları sürekli değişerek okumaları için söz alan Özkan,öğrencilere ders çalışmak kadar eğlenmenin ve oyun oynamanın da zamanı olduğunu ve hepsini bir arada yapmaları nasihatinde bulundu.