Karacabey Belediye'sinden toplu nikah

Belediye Düğün Salonu'nda yapılan toplu nikah merasimine Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Müftü Vekili Vaiz Fatih Göl, Ak Parti yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları ve resmi nikahları kıyılan çiftlerin aileleri katıldı. Evlilik cüzdanlarını çiftlere takdim eden Başkan Özkan, 5 çiftin nikâh masraflarının belediye tarafından karşılandığını ifade ederek, çiftlere mutluluklar diledi. Tören, 5 çift için hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından verilen hediyeler ve yapılan davullu zurnalı eğlence ile sona erdi.