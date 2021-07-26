Karacabey Belediyesi'nden vatandaşlara teşekkür

Karacabey Belediyesi'nin kurban bayramı tatilinde çevre kirliliği yaşanmaması için harcadığı yoğun mesai meyvelerini verdi. 9 günlük bayram tatilinde 95 personelle bin 61 ton atık toplandı.

9 günlük bayram tatilinde 95 personelle yoğun bir mesai harcayan belediye ekipleri, ilçe genelinde bin 61 ton atık topladı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayramda hummalı bir mesai yaptı.

Karacabey Belediyesi tarafından ilçe merkezinde 15 adet, talep gelen 7 kırsal mahallede de açılan bertaraf çukurları ile kurban atıkları toplandı. Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, bu çukurların temizlik işleri personelinin kontrolünde açılarak, gerekli kireçleme ve ilaçlama işlemlerinin ardından dolar dolmaz kapatıldığını söyledi.

Öte yandan, 9 günlük bayram tatilini fırsat belen tatilciler, bayram öncesi ve sonrasında Karacabey'in yazlık tatil beldeleri Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu'ya adeta akın ederken, burada da zabıta ve temizlik ekipleri vatandaşların rahat bir tatil geçirmesi için çeşitli tedbirler alarak yoğun mesai harcadı.

Karacabey Belediyesi tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başta sinek olmak üzere bit, kene, pire gibi çeşitli parazitler için çalışmalar yürütülürken, bunun yanında dezenfekte çalışmaları da istişareli olarak, ilçe geneli ve tatil bölgesinde sürdürüldü.