Karacabey Belediyesi'nden yenilenebilir enerji yatırımı

Karacabey Belediyesi tarafından, ilçenin Taşlık Mahallesi'nde kurulacak olan güneş enerji santrali tamamlanmaya gün sayıyor. Tamamlandığında, günlük bin hanenin elektriğini karşılayacak bir enerji üretimi beklenirken, Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bioenerji ve rüzgar enerjisinden sonra güneş enerjisinde de Karacabey avantajlı bölgelerden biri” dedi.

Karacabey Belediyesi'nin, ilçeyi daha sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşımak hedefiyle yatırımları hız kesmeden sürüyor. Karacabey Belediyesi tarafından ilçenin Taşlık Mahallesinde kurulacak olan güneş enerji santrali (GES) tamamlanmaya gün sayıyor. Belediye Başkanı Ali Özkan önceki yaptığı incelemelerde, 18 dönümlük bir alanda kurulumu devam eden Karacabey Belediyesi Güneş Enerji Tesisinde çalışmaları denetleyerek, ekiplerden de teknik bilgi aldı. 2 bin 960 güneş panelinden oluşacak tesis, yılda 1 milyon 800 bin kilowatt elektrik üretecek. Tesis tamamlandığında, günlük bin hanenin elektriğini karşılayacak bir enerji üretimi bekleniyor.

Başkan Özkan tesiste yaptığı açıklamada, “Güneş enerji tesisimizi 1 ay sonra faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Arazi güney cepheli olduğu için güneşlenme süresi oldukça yüksek. Temiz geleceğin ancak yenilenebilir enerjiyle mümkün olduğunun bilincindeyiz. Proje 7 milyon TL'ye mal oldu. İl Bank'tan aldığımız krediyle tesisi yapıyoruz. Fakat tesis faaliyete geçtiğinin 3. yılında kendini amorti edecek ve hem ilçemiz hem de ülkemiz açısından enerji ve ekonomiye katkı sağlayacak” dedi.

Karacabey'de artan yenilebilir enerji yatırımlarına dikkat çeken Başkan Özkan, bioenerji, ve rüzgar santrallerinden sonra güneş enerjisine de yoğunluğun oluşmaya başladığını ve Karacabey'in bu konuda avantajlı olduğunu ifade etti. Ayrıca devletin işletmelere bu anlamda yüzde 50 hibeli destekleri olduğunu da değinen Özkan, fabrika, tesis veya çiftliklerin bundan faydalanması ile hem kendi hem de ülke ekonomilerine ve doğaya katkı sağlayabileceklerine değindi.

Yeni pazaryeri projesi de elektrik üretecek

Öte yandan Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe merkezindeki Ömer Matlı Kapalı Pazaryerinin olduğu yere düşünülen 12 bin metrekarelik Karaca Teras Projesi'nde de binanın tüm çatı alanlarının güneş enerji panelleri ile donatılarak buradan da yenilenebilir enerji üretileceğini duyurdu.