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Karacabey Belediyespor 10 oyuncu ile anlaştı

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Lig'de mücadele veren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, iç transferde 5, dış transferde 5 oyuncu ile anlaşmaya vardı.


Lig takımlarından Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, iç transferde Asef Çelik, Ozan Aşar, Mehmet Güleç, Özkan Bilici ve Serkan Demir'i 1 yıllığına kadrosuna dahil etti. Dış transferde ise Tofaşspor'dan Kubilay Balcı, Antalya Korkuteli Belediyespor'dan Furkan Baba, Galatasaray'dan Gökay Sertel, Antalya Korkuteli Belediyespor'dan Tolga Coşkunlar ve pasör Sercan Dikgöz'ü 1 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.


Karacabey Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Mustafa Cengiz imza töreninde yaptığı açıklamada, “Bu yıl play-off için iddialı bir ekip oluşturduk. Transferlerimizi de bu doğrultu da yaptık. Transferlerimiz her iki taraf içinde hayırlı olsun” dedi.

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