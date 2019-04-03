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Karacabey Belediyespor - Anadolu Bağcılar: 1-0

Spor Toto 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Anadolu Bağcılar'ı 1-0 mağlup etti.


Karacabey Belediyespor aldığı 3 puanla yenilmezlik serisini 13 maça çıkarırken, Kocaelispor'un Bayburtspor'a yenilmesiyle 2'nci sıraya yükseldi.


STAT: M. Fehmi Gerçeker


HAKEMLER: Gçkhan Özbulut (xx), Ahmetcan Akkoyun (xx), Giray Kara (xx)


KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer (xxx)- İsmail (xxx), Hüseyin (xxx) (Dk.73 Emrah), Muhammed Kerem (xxx), İlyas(xxx), Cemal (xxx), Adem (xxx), Batuhan (xx) (Dk.88 Berkin), Anıl (xxx), Cenk (xxx), Ercan (xx) (Dk.60 Mahmut)


ANADOLU BAĞCILAR: Burak (x)- Murat Batuhan (x) (Dk.59 Nazif), Recep (x), Ahmet (xx), Asım (x), Halil (xx) (Dk.36 Engin), Murat Rüzgar (xx) (Dk.78 Oğuzhan), Serhat (x), Özcan (x), Muhammed Furkan (x), İbrahim (x)


SARI KARTLAR: Cemal, Cenk, Hüseyin (Karacabey Belediyespor) Asım, Murat Batuhan, Halil (Anadolu Bağcılar)


GOL: Dk.2 Adem (Karacabey Belediyespor)

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