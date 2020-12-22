Karacabey Belediyespor devreyi lider tamamladı

Ligi'nde namağlûp liderliğini sürdüren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, bu hafta da kazanmayı başardı. İlk yarının son maçında deplasmanda karşılaştığı İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup eden efeler, ligin ilk yarısını zirvede bitirdi.

Ligdeki ilk sezonunda çıktığı 10 maçın tamamını kazanan Karacabey Belediyespor'un, en yakın rakibi olan Aydın Büyükşehir Belediyespor ile arasındaki puan farkı ise 7.

Sezonun ilk yarısında yenik düşmeyen Karacabey Belediyespor, sezonun ikinci yarısında da bu başarısını sürdürürse, Türkiye Finallerine çıkıp ismini 1. Lige yazdırmak için mücadele edecek.

İnegöl Yeniceköy Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın sonunda açıklama yapan Antrenör Mustafa Cengiz, “Ligde 10'da 10 yapan ve ilk yarıyı namağlup lider bitiren sporcularımızı gönülden kutluyorum. 2. yarıda da aynı başarıyı sürdürerek ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek ve play off'lara ismimizi yazdırmak istiyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Ali Özkan da, oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ederek başarılar dilerken, “Karacabey Belediyespor olarak, futbolda olduğu kadar voleybolda da iddialı bir mücadele sergiliyoruz. En yakın rakibine 7 puan farkla ilk yarıyı lider tamamlayan sporcularımızın, ikinci yarıda da aynı mücadeleye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Takımımızla gurur duyuyoruz” dedi.